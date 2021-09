Paolo Zanetti: “Abbiamo dimostrato che in Serie A possiamo starci. Possiamo crescere” (Di lunedì 27 settembre 2021) Il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, ha commentato a DAZN, il pareggio con il Torino. Queste le sue parole: “Dal punto di vista agonistico potevamo giocare solo in questo modo. Loro sono forti, se non stai dentro la partita soffri. Abbiamo rischiato anche di perderla al 94? per inesperienza. Credo che questa partita ci darà grande stimolo per capire che Possiamo starci in Serie A”. Su Busio e Ampadu? “Hanno giocato davvero bene. Sono giovani di grande valore. La gioventù va messa dentro se ha valore. Loro ci stanno alla grande, lo stanno dimostrando. Poi serve anche un pizzico di esperienza ma loro la stanno facendo sul campo”. Bisogna crescere: “In Serie A serve qualità. Dobbiamo essere organizzati e avere spirito e agonismo. ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Il tecnico del Venezia,, ha commentato a DAZN, il pareggio con il Torino. Queste le sue parole: “Dal punto di vista agonistico potevamo giocare solo in questo modo. Loro sono forti, se non stai dentro la partita soffri.rischiato anche di perderla al 94? per inesperienza. Credo che questa partita ci darà grande stimolo per capire cheinA”. Su Busio e Ampadu? “Hanno giocato davvero bene. Sono giovani di grande valore. La gioventù va messa dentro se ha valore. Loro ci stanno alla grande, lo stanno dimostrando. Poi serve anche un pizzico di esperienza ma loro la stanno facendo sul campo”. Bisogna: “InA serve qualità. Dobbiamo essere organizzati e avere spirito e agonismo. ...

