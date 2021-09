Palermo-Campobasso: streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eleven Sports? (Di lunedì 27 settembre 2021) Mercoledì 29 settembre alle ore 18 stadio Renzo Barbera si disputerà il match Palermo-Campobasso, valevole per sesta giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i rosanero con sei punti e i rossoblu con cinque. Sono otto i precedenti complessivi tra le due squadre che vedono il bilancio in perfetta parità con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Campobasso-Taranto: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Serie C, Foggia-Juve Stabia: streaming e diretta tv Sky Sport o Eleven Sports? Serie C, Picerno-Catanzaro: streaming gratis e ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Mercoledì 29 settembre alle ore 18 stadio Renzo Barbera si disputerà il match, valevole per sesta giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica i rosanero con sei punti e i rossoblu con cinque. Sono otto i precedenti complessivi tra le due squadre che vedono il bilancio in perfetta parità con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere-Taranto:tv in chiaro? Serie C, Foggia-Juve Stabia:tv Skys? Serie C, Picerno-Catanzaro:e ...

