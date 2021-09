Pagamento pensioni ottobre 2021: l’accredito INPS avverrà in anticipo, ma non per tutti. Il calendario completo (Di lunedì 27 settembre 2021) pensioni ottobre 2021: anche per questo mese si conferma la possibilità di ritirarle in anticipo, in linea con la misura del Governo avviata con lo stato di emergenza. L’anticipo riguarderà tutti coloro che si sono rivolti a Poste Italiane per trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili. pensioni in anticipo: ecco le date per ritirarle Anche per l’anticipo di ottobre, il ritiro della pensione presso le Poste Italiane avverrà in giornate diverse in base al cognome del titolare del trattamento pensionistico. Chi è intestatario di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021): anche per questo mese si conferma la possibilità di ritirarle in, in linea con la misura del Governo avviata con lo stato di emergenza. L’riguarderàcoloro che si sono rivolti a Poste Italiane per trattamentistici, assegni,e indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.in: ecco le date per ritirarle Anche per l’di, il ritiro della pensione presso le Poste Italianein giornate diverse in base al cognome del titolare del trattamentostico. Chi è intestatario di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una ...

