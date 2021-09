Padre Pio: nuova sorprendente ricostruzione sulle sue stimmate (Di lunedì 27 settembre 2021) In merito alle rivelazioni di don Flavio Peloso sulle stimmate di San Pio da Pietrelcina, a distanza di poco meno di un mese, sono arrivate una serie di precisazioni. Padre Gemelli avrebbe mentito o no riguardo ai suoi incontri con il santo cappuccino? Nessun intento “medico” Con riferimento all’articolo pubblicato da Avvenire lo scorso 28 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 settembre 2021) In merito alle rivelazioni di don Flavio Pelosodi San Pio da Pietrelcina, a distanza di poco meno di un mese, sono arrivate una serie di precisazioni.Gemelli avrebbe mentito o no riguardo ai suoi incontri con il santo cappuccino? Nessun intento “medico” Con riferimento all’articolo pubblicato da Avvenire lo scorso 28 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Padre Pio Padre Pio predisse direttamente ad Aldo Moro la sua morte Che Aldo Moro fosse devoto di Padre Pio era già noto, così come sono documentate almeno tre visite del leader democristiano a San Giovanni Rotondo: due quando il mistico Frate era ancora in vita e una nel 1976. Sono state ...

A Pietrelcina dedicato un monumento agli Usa. Luciano Lamonarca: «Hanno dato tanto a San Pio » Le foto RuvoLive Padre Pio: nuova sorprendente ricostruzione sulle sue stimmate In merito alle rivelazioni di don Flavio Peloso sulle stimmate di San Pio da Pietrelcina, a distanza di poco meno di un mese, sono arrivate una serie di precisazioni.

