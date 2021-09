Overwatch potrebbe ricevere nuovi eroi nel 2022 prima dell' uscita del sequel

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gli sviluppatori dihanno suggerito chero esserci alcuniin arrivo neldopo ben 18 mesi. Questoaccaderedi2. Gli sviluppatori disono stati impegnati a rielaborare alcuni degliesistenti in vista di2. Bastion e Sombra sono stati completamente revisionati con nuove abilità che cambiano i loro stili di gioco. Aaron Keller, il game director di, ha detto ai fan che ci saranno anche ulteriori rielaborazioni. Tuttavia, per aumentare l'eccitazione, ha anche suggerito chero esserciin arrivo. Leggi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Overwatch potrebbe

L'ultimo in ordine di tempo è Chacko Sonny , vale a dire il produttore esecutivo di. A riportare la notizia è stato Bloomberg , ma a quanto parenon esserci nessuna correlazione ...... per via degli ex sviluppatori coinvolti nelle accuse: un noto eroe dicambierà nome proprio per dissociarsi dal suo omonimo. Anche lo sviluppo di Diablo IVsubire degli ...Gli sviluppatori di Overwatch hanno suggerito che potrebbero esserci alcuni eroi in arrivo nel 2022 dopo ben 18 mesi. Questo potrebbe accadere prima dell'uscita di Overwatch 2. Gli sviluppatori di Ove ...Durante la finale della Overwatch League, Activision Blizzard ha condiviso delle novità dedicate al secondo capitolo di Overwatch. Inanzitutto è stato ...