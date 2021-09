Osimhen inarrestabile | è il miglior marcatore d’Europa

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il Napoli di Spalletti vince la sesta partita consecutiva in Serie A, confermando il primo posto in solitaria. Il Cagliari è stato superato per 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. L’autore del primo vantaggio azzurro, nonché “man of the match” è stato Victor. Con il gol messo a segno ieri, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Per Vicorsi tratta della quarta rete in Serie A su 5 partite a cui si sommano i due gol di Europa League nella prima gara contro il Leicester per un totale di 6 reti in 7 partite . Una media ...Top: VictorOrmai Victor, riesce a gestire ogni pallone anche quando si trova da solo di fronte a più avversari. La rete siglata è solo la ciliegina sulla torta di una ...E’ un Napoli che vince e convince quello che stiamo vedendo in campionato. Contro il Cagliari allo Stadio Maradona è arrivata la sesta vittoria su sei gare. Diciotto punti in classifica che portano la ...Sei su sei. Il Napoli centra una nuova vittoria e dimostra, giornata dopo giornata, di essere una seria candidata allo scudetto. Gli azzurri regolano la pratica Cagliari con un gol per tempo: Osimhen ...