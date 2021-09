Osimhen, come Benzema e Haaland. L’attaccante del Napoli tutto gol e famiglia (Di lunedì 27 settembre 2021) Osimhen ha segnato 6 goal nelle ultime quattro partite come Benzema e persino meglio di Haaland, fermo a quota cinque. Osimhen, 6 GOAL come Benzema E MEGLIO DI Haaland Victor Osimhen, sempre più leader del Napoli sapientemente guidato da Luciano Spalletti. Nel posticipo contro il Cagliari è arrivato il fatidico 6 su 6 alla voce vittorie grazie al successo per 2-0 contro il Cagliari. Una vittoria senza grossi patemi inaugurata, manco a dirlo, dalla zampata vincente delL’attaccante nigeriano, il quale poi si è anche procurato il rigore del 2-0 trasformato da Insigne. Quello contro i sardi è stato il primo centro stagionale allo stadio Maradona per Victor Osimhen. Nonché il sesto ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021)ha segnato 6 goal nelle ultime quattro partitee persino meglio di, fermo a quota cinque., 6 GOALE MEGLIO DIVictor, sempre più leader delsapientemente guidato da Luciano Spalletti. Nel posticipo contro il Cagliari è arrivato il fatidico 6 su 6 alla voce vittorie grazie al successo per 2-0 contro il Cagliari. Una vittoria senza grossi patemi inaugurata, manco a dirlo, dalla zampata vincente delnigeriano, il quale poi si è anche procurato il rigore del 2-0 trasformato da Insigne. Quello contro i sardi è stato il primo centro stagionale allo stadio Maradona per Victor. Nonché il sesto ...

