Oroscopo Sagittario domani 28 settembre e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 28? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Occhio all’opposizione della Luna in questa giornata di martedì, carissimi amici del, perché vi causerà una piccola serie di fastidiosi ritardi e contrattempi. Alcuni pianeti, come Mercurio, Marte e il Sole, sono dalla vostra parte, però, rendendo innanzitutto ottimo il, con un buon progresso ad attendervi! Un piccolo eventoto potrebbe rivoltare completamente una delle vostre varie sfere! Leggi l’...