Oroscopo Gemelli domani 28 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 27 settembre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 28 settembre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Questa giornata di martedì, cari Gemelli, sembra essere resa piuttosto interessante sia dal transito della Luna, che da quello del Sole, Marte e Mercurio! Dovreste sentirvi in splendida forma, fiduciosi in voi stessi e nelle vostre possibilità, in un contesto generale che andrebbe sfruttato per muoversi, agire ed ottenere successi! L'equilibrio amoroso, però, continua ad essere piuttosto compromesso, parlatene.

