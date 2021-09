Origine Covid, riparte l’indagine: Oms invierà nuovo team in Cina (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità starebbe avviando una nuova indagine sulle origini del Covid-19. Secondo il Wall Street Journal, l’Oms sta mettendo insieme un gruppo di una ventina di scienziati con l’incarico di trovare nuove prove in Cina e altrove e di valutare l’ipotesi della fuga del virus da un laboratorio, teoria respinta da Pechino. Nel dicembre del 2020 esperti dell’Oms hanno visitato Wuhan, la megalopoli cinese in cui si è inizialmente manifestato il coronavirus, ma il rapporto dello scorso marzo affermava di aver ricevuto informazioni insufficienti dagli scienziati cinesi per rispondere a domande chiave sulle origini del Covid-19. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Organizzazione mondiale della sanità starebbe avviando una nuova indagine sulle origini del-19. Secondo il Wall Street Journal, l’Oms sta mettendo insieme un gruppo di una ventina di scienziati con l’incarico di trovare nuove prove ine altrove e di valutare l’ipotesi della fuga del virus da un laboratorio, teoria respinta da Pechino. Nel dicembre del 2020 esperti dell’Oms hanno visitato Wuhan, la megalopoli cinese in cui si è inizialmente manifestato il coronavirus, ma il rapporto dello scorso marzo affermava di aver ricevuto informazioni insufficienti dagli scienziati cinesi per rispondere a domande chiave sulle origini del-19. L'articolo proviene da Italia Sera.

