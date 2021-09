Orban ospita il tribuno anti-Le Pen e rilancia l’alleanza tra sovranisti

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un assist ungherese alla campagna elettorale per le elezioni presidenziali francesi o piuttosto il calcio di inizio della corsa di Viktora un nuovo mandato da premier? Una cosa non esclude l’altra. Ma la visita a Budapest del giornalista e politico di estrema destra Eric Zemmour, invitato nella giornata di venerdì 24 settembre per partecipare alla quarta InsideOver.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Orban ospita

Domani

... alle ore 21:00 di mercoledì 15 settembre l'Etihad Stadiumla partita valida per la prima ... Nel 4 - 2 - 3 - 1 di Marsch avremoe Gvardiol (o Simakan) a protezione di Gulacsi, Klostermann ...Ankara, inoltre, utilizza milioni di rifugiati e migranti chenel suo territorio (con i finanziamenti dell'Unione europea) come un'arma di pressione politica, un po' come faceva Muammar ...Tutte le grandi iniziative di Papa Francesco, fino ad ora, non hanno portato nella Chiesa una necessaria comunione. E questo è necessario oggi.Difficile prevedere se i cinque compiranno veramente questo passo. Ma il dibattito è aperto e l’Italia dovrebbe attrezzarsi all’eventualità di poter diventare un nuovo partner ...