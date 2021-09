OPPT | Common Law Facility | antivaccinismo e…

Leggi su butac

(Di lunedì 27 settembre 2021) Oggi, grazie alla segnalazione di un amico, nessuna bufala, ma una storia di cronaca, una storia triste che dovrebbe farci riflettere. Oggi vi raccontiamo la storia di Joe McCarron, un signore di 67 anni deceduto venerdì 24 settembre al Letterkenny University Hospital. Deceduto dopo essersi fatto dimettere spontaneamente, a suo rischio e pericolo, il 14 settembre. Dimesso grazie all’insistenza, tra gli altri, di un manifestante antivaccinista, un italiano residente in Irlanda. O meglio, un sovrano di se stesso residente nel verde Paese. Sto parlando di Antonio Mureddu, noto anche come Antonio Gravegliu, soggetto che si vede in questo video mentre porta fuori dall’ospedale Joe McCarron insistendo che lo sta “salvando”. Sui giornali italiani per ora non vedo traccia di questa storia, e invece credo vada raccontata. In Irlanda e UK, invece, la notizia sta venendo rimbalzata da svariate ...