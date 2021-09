Oppo K9 Pro: svelato ufficialmente (Di lunedì 27 settembre 2021) Oppo ha da poco reso disponibile in Cina il suo nuovo smartphone Oppo K9 Pro, dispositivo di fascia media avente un display AMOLED da 6,43? FHD+ e come processore un MediaTek Dimensity 1200. Scopriamone tutti i dettagli Il nuovo Oppo K9 Pro è uno smartphone equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 1200, 8GB o più di memoria RAM ed una capiente batteria da 4500mAh che supporta la ricarica veloce Super Flash Charge da 60W. Cavallo di battaglia della nuova proposta cinese è il display, un AMOLED da 6,43? con risoluzione FHD+ e frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz. È inoltre dotato di un modem 5G per offrire la più alta velocità di navigazione web e del jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie cablate. Oppo K9 Pro: scheda tecnica Il dispositivo è equipaggiato con: Display: AMOLED da 6,43? FHD+ con refresh rate ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 settembre 2021)ha da poco reso disponibile in Cina il suo nuovo smartphoneK9 Pro, dispositivo di fascia media avente un display AMOLED da 6,43? FHD+ e come processore un MediaTek Dimensity 1200. Scopriamone tutti i dettagli Il nuovoK9 Pro è uno smartphone equipaggiato con un SoC MediaTek Dimensity 1200, 8GB o più di memoria RAM ed una capiente batteria da 4500mAh che supporta la ricarica veloce Super Flash Charge da 60W. Cavallo di battaglia della nuova proposta cinese è il display, un AMOLED da 6,43? con risoluzione FHD+ e frequenza d’aggiornamento fino a 120Hz. È inoltre dotato di un modem 5G per offrire la più alta velocità di navigazione web e del jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie cablate.K9 Pro: scheda tecnica Il dispositivo è equipaggiato con: Display: AMOLED da 6,43? FHD+ con refresh rate ...

Oppo K9 Pro: svelato ufficialmente Oppo ha ufficializzato il nuovo Oppo K9 Pro, dispositivo di fascia media con display AMOLED da 6,43" FHD+ e un MediaTek Dimensity 1200.

