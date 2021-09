Open Fiber e Vetrya insieme per la connettività Gigabit (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, soluzioni e servizi cloud computing, soluzioni applicative e servizi media, e Open Fiber, principale player in ambito di infrastrutture FTTH del Paese e uno dei più grandi in Europa, hanno siglato un accordo strategico per portare connettività ultraveloce a privati e aziende. Vetrya ha lanciato Voola, il nuovo operatore di telecomunicazioni nazionali che offrirà connessioni in fibra ottica basate sulla rete FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici) di Open Fiber, in grado di raggiungere fino a 10 Gigabit al secondo. L’offerta Voola si rivolge a privati, professionisti e aziende, sarà disponibile a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) –, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, soluzioni e servizi cloud computing, soluzioni applicative e servizi media, e, principale player in ambito di infrastrutture FTTH del Paese e uno dei più grandi in Europa, hanno siglato un accordo strategico per portareultraveloce a privati e aziende.ha lanciato Voola, il nuovo operatore di telecomunicazioni nazionali che offrirà connessioni in fibra ottica basate sulla rete FTTH (To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici) di, in grado di raggiungere fino a 10al secondo. L’offerta Voola si rivolge a privati, professionisti e aziende, sarà disponibile a ...

