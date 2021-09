Open arms: Salvini, 'Gere e sindaca Barcellona come testimoni, quanto costa 'sto giochino?' (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set (Adnkronos) - "come testimone hanno chiamato il sindaco di Barcellona: chi cazzo l'ha mai vista? Chi le paga l'aereo? quanto costa 'sto giochino? E Richard Gere. Ma vi pare normale? Costerà milioni di euro questo scherzetto". Lo ha detto Matteo Salvini, a Borgo val di Taro, in provincia di Parma, a proposito dell'udienza sulla vicenda Open arms. "Io ho chiesto al mio avvocato di poter portare Checco Zalone, i Ricchi e Poveri, Al Bano. Facciamo una grande cantata. Non è un paese serio", ha aggiunto il leader della Lega. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set (Adnkronos) - "testimone hanno chiamato il sindaco di: chi cazzo l'ha mai vista? Chi le paga l'aereo?'sto? E Richard. Ma vi pare normale? Costerà milioni di euro questo scherzetto". Lo ha detto Matteo, a Borgo val di Taro, in provincia di Parma, a proposito dell'udienza sulla vicenda. "Io ho chiesto al mio avvocato di poter portare Checco Zalone, i Ricchi e Poveri, Al Bano. Facciamo una grande cantata. Non è un paese serio", ha aggiunto il leader della Lega.

