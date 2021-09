Online c’è una guida con gli orari di tutti i treni in Europa (Di lunedì 27 settembre 2021) Un treno (Patrick Robert Doyle/Unsplash)“Per raggiungere l’obiettivo di un miglior equilibrio tra trasporto ferroviario e aereo, sarebbe senz’altro d’aiuto rendere i viaggi internazionali privi di complicazioni. Ma c’è ancora molta strada da fare per i sistemi di prenotazione e biglietteria integrati in Europa se si vuole raggiungere questo obiettivo”. Si legge questo in una delle prime pagine di una relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente. Il treno conviene dal punto di vista dell’inquinamento: nonostante ciò, il 78% del campione intervistato per lo studio confessa di non usarlo mai per viaggi internazionali. E dire che c’è anche una guida per orientarsi, almeno tra le rotte europee: cinquantamila treni, 674 pagine, oltre ottomila posti censiti. È la European Rail Timetable, oggi diretta da John Potter e compilata con alcuni ... Leggi su wired (Di lunedì 27 settembre 2021) Un treno (Patrick Robert Doyle/Unsplash)“Per raggiungere l’obiettivo di un miglior equilibrio tra trasporto ferroviario e aereo, sarebbe senz’altro d’aiuto rendere i viaggi internazionali privi di complicazioni. Ma c’è ancora molta strada da fare per i sistemi di prenotazione e biglietteria integrati inse si vuole raggiungere questo obiettivo”. Si legge questo in una delle prime pagine di una relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente. Il treno conviene dal punto di vista dell’inquinamento: nonostante ciò, il 78% del campione intervistato per lo studio confessa di non usarlo mai per viaggi internazionali. E dire che c’è anche unaper orientarsi, almeno tra le rotte europee: cinquantamila, 674 pagine, oltre ottomila posti censiti. È la European Rail Timetable, oggi diretta da John Potter e compilata con alcuni ...

