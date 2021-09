Omicidio di Laura Ziliani | i punti ancora oscuri | domani il giorno della verità

(Di lunedì 27 settembre 2021) Temù (Brescia), 28 settembre 2021 - Uno snodo importante, forse decisivo, in quello che è diventato il giallo dell'estate: l'di, per la prima volta dopo il loro arresto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Laura

Temù (Brescia), 28 settembre 2021 - Uno snodo importante, forse decisivo, in quello che è diventato il giallo dell'estate: l'diZiliani. Domani, per la prima volta dopo il loro arresto, le sorelle Silvia a Paola Zan i, 27 e 19 anni, accusate dell'della madre 55enne, saranno interrogate dal gip e ...Brescia, l'inchiesta sull'diZiliani: qualcuno potrebbe aver aiutato le figlie e il fidanzato della maggiore a nascondere il corpo di BEATRICE RASPA E GABRIELE MORONI Articolo MorteZiliani, l'ipotesi: ...Per l'omicidio della donna il 24 settembre sono state arrestate le due figlie e il compagno di una delle due ragazze. Inoltre, si ritiene che "il cadavere di Laura… Leggi «L’ipotesi è che Laura ...Sono ancora tanti i misteri che ruotano attorno all'omicidio di Laura Ziliani, uno su tutti è il giallo del farmaco usato per narcotizzarla ...