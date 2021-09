Ok del Cts all’aumento di capienze per eventi dal vivo. Per concerti all’aperto 100%, per cinema e teatri 80%. Cambiano le regole anche per gli stadi e i palasport (Di lunedì 27 settembre 2021) cinema, teatri e sale da concerto con capienza al 100% se all’aperto, all’80% se al chiuso. Per quanto riguarda le strutture sportive, 75% all’aperto e 50% al chiuso (al momento la capienza massima è di 55% e 35%). In tutti i casi solo se in zona bianca. Questo ha deciso il Comitato tecnico scientifico nel corso della riunione odierna il ministro dei Beni e delle Attività culturali e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, il Cts inoltre raccomanda che la capienza negli impianti deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, per evitare così il verificarsi di assembramenti in alcune zone. Rimane necessario rispettare le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021)e sale da concerto con capienza alse, all’80% se al chiuso. Per quanto riguarda le strutture sportive, 75%e 50% al chiuso (al momento la capienza massima è di 55% e 35%). In tutti i casi solo se in zona bianca. Questo ha deciso il Comitato tecnico scientifico nel corso della riunione odierna il ministro dei Beni e delle Attività culturali e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, il Cts inoltre raccomanda che la capienza negli impianti deve essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte, per evitare così il verificarsi di assembramenti in alcune zone. Rimane necessario rispettare le indicazioni all’uso delle mascherine chirurgiche durante ...

