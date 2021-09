Ok ai tifosi negli stadi al 75%, per cinema e teatri al chiuso pubblico all'80% (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI – Via libera a una capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% al chiuso, ma solo in zona bianca. Inoltre, sì alla capienza massima per cinema e teatri all'aperto, e all'80% per quelli al chiuso sempre nelle zone bianche. E' quanto ha deciso il Comitato tecnico-scientifico, come riferisce una nota del portavoce Silvio Brusaferro. “Il Cts - si legge - ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi. In particolare ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture all'aperto al 75% e per quelle al chiuso al 50% in zona bianca”. Il Cts inoltre raccomanda che “la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di ... Leggi su agi (Di lunedì 27 settembre 2021) AGI – Via libera a una capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% al, ma solo in zona bianca. Inoltre, sì alla capienza massima perall'aperto, e all'80% per quelli alsempre nelle zone bianche. E' quanto ha deciso il Comitato tecnico-scientifico, come riferisce una nota del portavoce Silvio Brusaferro. “Il Cts - si legge - ritiene si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi. In particolare ritiene possibile prevedere un aumento della capienza massima delle strutture all'aperto al 75% e per quelle alal 50% in zona bianca”. Il Cts inoltre raccomanda che “la capienzaimpianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di ...

