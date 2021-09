Ogni Lattina Vale: l’aggiornamento sull’iniziativa in Calabria (Di martedì 28 settembre 2021) Quest’estate, tanti giovani si sono riversati sui lidi calabresi per raccogliere le lattine e aderire così all’iniziativa Ogni Lattina Vale, per sensibilizzare turisti e residenti alle buone pratiche ambientali. Com’è andata? Ecco l’aggiornamento. Ogni Lattina Vale in Calabria-Pianetadonne Nei mesi di luglio e agosto, tanti giovani si sono trovati sui lidi calabresi per raccogliere le lattine e quindi incentivare il riciclo. L’iniziativa è promossa da CIAL, Coca-Cola ed EPMR (Ente Parchi Marini Regionali della Calabria). Hanno partecipato ben 11 Comuni dell’area dei Parchi Marini Calabresi, garantendo un grande successo, tanto che si spera possa ripetersi anche l’anno prossimo, coinvolgendo quante più spiagge possibili. Queste sono ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 28 settembre 2021) Quest’estate, tanti giovani si sono riversati sui lidi calabresi per raccogliere le lattine e aderire così all’iniziativa, per sensibilizzare turisti e residenti alle buone pratiche ambientali. Com’è andata? Eccoin-Pianetadonne Nei mesi di luglio e agosto, tanti giovani si sono trovati sui lidi calabresi per raccogliere le lattine e quindi incentivare il riciclo. L’iniziativa è promossa da CIAL, Coca-Cola ed EPMR (Ente Parchi Marini Regionali della). Hanno partecipato ben 11 Comuni dell’area dei Parchi Marini Calabresi, garantendo un grande successo, tanto che si spera possa ripetersi anche l’anno prossimo, coinvolgendo quante più spiagge possibili. Queste sono ...

Recuperate 125mila lattine per bevande sui lidi della Calabria Oltre 125mila lattine per bevande vuote raccolte e recuperate (ovvero circa 1.500 kg). Basta questo dato per evidenziare il successo dell'iniziativa "Nei parchi marini Calabria?ogni lattina vale" che, co - promossa da Ente Parchi Marini Regionali della Calabria (EPMR) , CIAL - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e Coca - Cola , nei mesi estivi appena trascorsi ha ...

Ogni Lattina Vale: l’aggiornamento sull’iniziativa in Calabria NonSoloRiciclo Ogni Lattina Vale: l’aggiornamento sull’iniziativa in Calabria Quest'estate tanti giovani si sono riversati sulle spiagge calabresi per il progetto Ogni Lattina Vale. Com'è andata? Ecco l'aggiornamento.

