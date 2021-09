Oasis | al cinema il leggendario concerto di Knebworth

(Di lunedì 27 settembre 2021) «per me è stato la Woodstock degli anni 90. Le uniche cose importanti erano la musica e i fan. Non mi ricordo molto di quel, ma non lo dimenticherò mai. È stato biblico».Così si è espresso Liam Gallagher a proposito delle due serate che si sono tenute il 10 e l'11 agosto 1996, quando oltre 250 mila fan da tutto il mondo confluirono aPark, nell'Hertfordshire, per assistere alshow degli. Diretto dal regista vincitore di Grammy Award, Jake Scott, il film è una celebrazionetografica di uno dei concerti live più iconici degli ultimi 25 anni. Un docufilm, tra musica e aneddoti dei fan che ricordano in prima persona quel weekend straordinario. A partire dal 19 novembre lo storico live sarà disponibile in vari formati: 2 cd, 3 lp e ...

Advertising

Cinema_Saronno : 25 anni fa gli #Oasis suonavano il primo di due concerti storici. Rivivi l'evento attraverso gli occhi dei fan pres… - niccobo : Nostalgia Britpop Oasis, al cinema il megaconcerto epocale di Knebworth - bringit0nd0wn : Siccome tra poco dovrebbe piovere passo domani al cinema e così chiedo se mi lasciano le locandine del documentario sugli Oasis e di Dune ?? - Vitellozzo : Bonus track: Vega, 25 anni luce: la sua luce è vecchia quanto il concerto degli Oasis a Knebworth, quando il 6% del… - wildrouche : Ho scoperto che il film degli Oasis su Knebworth qui in Italia lo danno al cinema dal 27 al 29 -

Ultime Notizie dalla rete : Oasis cinema

AlTeatro Magda Olivero di Saluzzo "Knebworth 1996" diretto dal vincitore del Grammy Award Jake Scott è in programma lunedì 27 settembre alle 21. Si tratta di un evento unico e speciale ...Noel Gallagher aggiunge: "Non posso credere che non abbiamo mai suonato Rock 'n' Roll Star!" Dal 27 al 29 settembre all'UCI Fiumara (GE) TAGSdocumentario Knebworth 1996 musicaUCI ...Erano in 250 mila a Knebworth nel weekend del 10 e 11 agosto 1996 per vedere gli Oasis in un doppio megashow nello sterminato prato del parco nella campagna ...Al cinema per un concerto, L'UCI Cinemas di Montano Lucino celebra il 25° anniversario del live degli Oasis al Knebworth Park con un film evento. Dopo ...