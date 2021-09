Nzonzi in Qatar: si chiude il mercato arabo (Di lunedì 27 settembre 2021) La chiusura del mercato arabo alle porte, la Roma accorda il permesso di volare in Qatar: Steven Nzonzi spera di chiudere il contratto con l’Al Rayyan. Anche la dirigenza capitolina ha le stesse idee, esubero fuori rosa il “polpo” avrebbe pianificato le divergenze dell’ultimo episodio, in Qatar per chiudere. Steven Nzonzi: “polpo” d’Arabia in Qatar per la firma Che il viaggio in Qatar sia propedeutico per l’addio al “polpo” in realtà lo sperano un po’ tutti. Persino il giocatore che fino a poco tempo fa di tornare a giocare non ne aveva alcuna voglia. L’impressione, comunque, al di là della prudenza, è che alla fine ci sarà la fumata bianca. Con grande gioia del tecnico dell’Al Rayyan Laurent Blanc che sta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) La chiusura delalle porte, la Roma accorda il permesso di volare in: Stevenspera dire il contratto con l’Al Rayyan. Anche la dirigenza capitolina ha le stesse idee, esubero fuori rosa il “polpo” avrebbe pianificato le divergenze dell’ultimo episodio, inperre. Steven: “polpo” d’Arabia inper la firma Che il viaggio insia propedeutico per l’addio al “polpo” in realtà lo sperano un po’ tutti. Persino il giocatore che fino a poco tempo fa di tornare a giocare non ne aveva alcuna voglia. L’impressione, comunque, al di là della prudenza, è che alla fine ci sarà la fumata bianca. Con grande gioia del tecnico dell’Al Rayyan Laurent Blanc che sta ...

