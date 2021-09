Nzonzi-Al Rayyan finalmente alle battute finali (Di lunedì 27 settembre 2021) Steven Nzonzi in Qatar, esattamente all’Al Rayyan. Una trattativa che vi avevamo già raccontato e che era diventata un’autentica telenovela. Adesso siamo a un passo dalla definizione, il centrocampista aveva raggiunto il Qatar per le visite con il via libera della Roma e spettava a lui decidere. Nzonzi per dire sì aveva chiesto una buonuscita di oltre due milioni al club giallorosso, indipendentemente dal biennale da oltre tre milioni a stagione più bonus che gli avrebbe garantito l’Al Rayyan. Siccome la Roma, che aveva rinunciato a qualsiasi cifra sul cartellino pur di risparmiare sull’ingaggio, non aveva ceduto sulla buonuscita si era creata una fase di stallo. Ma ora Nzonzi sta per sciogliere le ultimissime riserve, giocherà in Qatar e difficilmente a Roma qualcuno lo rimpiangerà. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Stevenin Qatar, esattamente all’Al. Una trattativa che vi avevamo già raccontato e che era diventata un’autentica telenovela. Adesso siamo a un passo dalla definizione, il centrocampista aveva raggiunto il Qatar per le visite con il via libera della Roma e spettava a lui decidere.per dire sì aveva chiesto una buonuscita di oltre due milioni al club giallorosso, indipendentemente dal biennale da oltre tre milioni a stagione più bonus che gli avrebbe garantito l’Al. Siccome la Roma, che aveva rinunciato a qualsiasi cifra sul cartellino pur di risparmiare sull’ingaggio, non aveva ceduto sulla buonuscita si era creata una fase di stallo. Ma orasta per sciogliere le ultimissime riserve, giocherà in Qatar e difficilmente a Roma qualcuno lo rimpiangerà. FOTO: Twitter ...

