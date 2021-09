Nuove regole sulle perquisizioni in carcere: bisognerà prima informare il garante. Polizia penitenziaria: “Così saranno inutili” (Di lunedì 27 settembre 2021) Le Nuove regole sulle perquisizioni in carcere provocano il malumore nei ranghi della Polizia penitenziaria. Il motivo? Con le Nuove norme svanirebbe l’effetto sorpresa e si comprometterebbe il segreto istruttorio, vanificando di fatto l’utilità stessa della perquisizione, dicono i sindacati degli agenti penitenziari, che hanno protestato con una lettera inviata alla guardasigilli Marta Cartabia. Le Nuove regole sulle perquisizioni sono contenute in una circolare firmata dal direttore del Trattamento dei detenuti del Dipartimento amministrazione penitenziaria, Gianfranco De Gesù. Nel documento inviato ai provveditori regionali si prevede che l’ordine con cui il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Leinprovocano il malumore nei ranghi della. Il motivo? Con lenorme svanirebbe l’effetto sorpresa e si comprometterebbe il segreto istruttorio, vanificando di fatto l’utilità stessa della perquisizione, dicono i sindacati degli agenti penitenziari, che hanno protestato con una lettera inviata alla guardasigilli Marta Cartabia. Lesono contenute in una circolare firmata dal direttore del Trattamento dei detenuti del Dipartimento amministrazione, Gianfranco De Gesù. Nel documento inviato ai provveditori regionali si prevede che l’ordine con cui il ...

