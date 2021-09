Nuova Postepay: nasce una carta moderna e innovativa (Di lunedì 27 settembre 2021) Arriva la Nuova Postepay. Si tratta di una carta moderna e innovativa targata Poste Italiane. Andiamo a scoprire di cosa si tratta, come funziona e quanto costa. Importante novità da Poste Italia che lancia una Nuova versione di Postepay. In realtà si tratta di una carta che consente di svolgere le stesse operazioni di una tradizionale Postepay. Molto diverse, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 27 settembre 2021) Arriva la. Si tratta di unatargata Poste Italiane. Andiamo a scoprire di cosa si tratta, come funziona e quanto costa. Importante novità da Poste Italia che lancia unaversione di. In realtà si tratta di unache consente di svolgere le stesse operazioni di una tradizionale. Molto diverse, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

bloomharuki : nuova ansia sbloccata: avere paura che si fottono bell e buono e sord ngopp a postepay - tecnoandroidit : Postepay: rischi a non finire con la nuova truffa phishing, ecco il messaggio - Sta diventando sempre più difficil… - Matteo8Rossi : @PosteNews buongiorno io ho una Postepay scaduta ad aprile 2021 sapete dirmi come posso fare per rinnovarla? Oppure… - lajibolala7__ : dio se non mi arriva la postepay nuova entro il 24 - xsqx_ : Finalmente dopo un mese quasi esatto, mi è arrivata la Postepay nuova! Era ora ?? -