Nuoto, Federica Pellegrini: “Un gran finale italiano era quello che volevo. Sarò a Eindhoven per i playoff della ISL” (Di lunedì 27 settembre 2021) Sipario? In Italia sì. Federica Pellegrini si è esibita ufficialmente nella sua ultima gara nel Bel Paese: la veneta, punto di riferimento degli Aqua Centurions nella International Swimming League 2021 (la Champions League del Nuoto), ha gareggiato nella piscina ‘Scadone’ di Napoli i suoi ultimi 200 stile libero nelle acque nostrane. Un secondo posto alle spalle della ceca Barbora Seemanová è stato accolto con tutto il calore possibile del pubblico partenopeo. Un piazzamento che ha contribuito alla qualificazione della compagine citata alle semifinali che si disputeranno nel mese di novembre a Eindhoven (Paesi Bassi). playoff dove ci sarà anche Federica che quindi ancora darà seguito alla propria carriera di nuotatrice da alto livello per l’impegno ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Sipario? In Italia sì.si è esibita ufficialmente nella sua ultima gara nel Bel Paese: la veneta, punto di riferimento degli Aqua Centurions nella International Swimming League 2021 (la Champions League del), ha gareggiato nella piscina ‘Scadone’ di Napoli i suoi ultimi 200 stile libero nelle acque nostrane. Un secondo posto alle spallececa Barbora Seemanová è stato accolto con tutto il calore possibile del pubblico partenopeo. Un piazzamento che ha contribuito alla qualificazionecompagine citata alle semifinali che si disputeranno nel mese di novembre a(Paesi Bassi).dove ci sarà ancheche quindi ancora darà seguito alla propria carriera di nuotatrice da alto livello per l’impegno ...

Advertising

OA_Sport : #Swimming Federica Pellegrini emozionata e felice per la sua ultima gara in Italia a Napoli: l'azzurra gareggerà ne… - antonellaa262 : La città di Napoli saluta Federica Pellegrini per la sua ultima gara in una piscina italiana (i suoi Aqua Centurion… - anteprima24 : ** ##Napoli saluta Federica Pellegrini, alla Piscina Scandone anche Roberto Fico ** - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AlessandroPinzuti Nuoto, ISL Napoli 2021. Aqua Centurions vincenti e in sem… - zazoomblog : Nuoto ISL Napoli 2021. Aqua Centurions vincenti e in semifinale! Federica Pellegrini saluta con un secondo posto ne… -