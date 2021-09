Novena delle Rose in onore di Santa Teresa di Lisieux – 6° giorno

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Passerò il mio Cielo a fare del bene sulla terra. Farò scendere una pioggia di” è quanto da lei promesso quando era in vita, tanto era ardente il suo desiderio di essere al servizio per Dio. Che questapiena d’amore per il Signore ci accompagni in questi nove giorni, facendo scendere su di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Allora prese la decisione di diffondere la novena "miracolosa" detta delle rose. Oggi in tutto il mondo si pratica questa novena. Si può cominciare in qualsiasi giorno del mese. In questo caso la ...Cara piccola Santa Teresina del Bambino Gesù, grande Santa del puro amor di Dio, vengo oggi a confidarti il mio ardente desiderio.