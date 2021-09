Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 5° giorno (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere ogni giorno. Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti Custodi: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia su L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Angelo Custode ci è sempre vicino e intercede per noi. È il nostro amico fidato che presenta i nostri desideri al Signore, offrendogli le nostre preghiere e aiutandoci interiormente a combattere. Il 2 ottobre la Chiesa festeggia solennemente i nostri celesti: rivolgiamo loro una preghiera fiduciosa. Il nostro Angelo Custode infatti veglia su L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

CPrayerWarriors : Novena ai Santi Arcangeli, 27 settembre: 8° giorno - KattInForma : Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 4° giorno - CPrayerWarriors : Novena ai Santi Arcangeli, 26 settembre: 7° giorno - CPrayerWarriors : Novena ai Santi Arcangeli, 25 settembre: 6° giorno - KattInForma : Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 3° giorno -