Nora vince la tappa di “Promuovi la tua musica” a Milano

(Di lunedì 27 settembre 2021)– 48 artisti si sono esibiti ieri, 26 settembre, a, presso il Nove Studio, per il contest “la tua”. La commissione artistica, presieduta da Antonio Vandoni, ha scelto per lameneghina(foto) come 1a classificata (promozione artistica). Il Premio Compilation è andato a Giuliano Cento, Roberta Francomano e Federico Abate. Il Premio Cover è stato assegnato a Viola Kraviz. Apprezzato, inoltre, il musicista Marco Mezzina, premiato come miglior musicista. A condurre l’intera giornata è stato l’attore Fabio Massenzi. “Siamo molto soddisfatti della qualità artistica che ieri abbiamo potuto apprezzare. Nel nostro contest i ragazzi hanno la possibilità di presentare dal vivo i loro progetti artistici a professionisti del settore radiofonico discografico ...