"Non sta bene ma non lo lascerò". Il dramma di Vittorio Cecchi Gori, la confessione del medico: ecco le sue condizioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Ora parla il professor Antonio De Luca, medico e amico da anni di Vittorio Cecchi Gori. "Non sta bene, le sue condizioni di salute sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso", racconta in esclusiva a Libero. Cecchi Gori è molto legato a De Luca da una profonda amicizia. L'ex produttore e patron della Fiorentina è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. De Luca gli è sempre stato vicino. Qualche anno fa, esattamente a Natale, gli ha salvato la vita accorgendosi di un malore improvviso. Subito dopo la corsa in ospedale e il ricovero al Gemelli, Cecchi Gori è stato in coma per diverse settimane e poi è tornato alla vita di tutti i giorni. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ora parla il professor Antonio De Luca,e amico da anni di. "Non sta, le suedi salute sono precarie. Lo sto seguendo a casa con tutte le terapie del caso", racconta in esclusiva a Libero.è molto legato a De Luca da una profonda amicizia. L'ex produttore e patron della Fiorentina è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta. De Luca gli è sempre stato vicino. Qualche anno fa, esattamente a Natale, gli ha salvato la vita accorgendosi di un malore improvviso. Subito dopo la corsa in ospedale e il ricovero al Gemelli,è stato in coma per diverse settimane e poi è tornato alla vita di tutti i giorni. ...

