Non solo Lazio-Roma. Il Var non ha mandato in pensione la polemica arbitrale del lunedì (Di lunedì 27 settembre 2021) Aldo, Aldo quanta ragione avevi tu: “La polemica è il sale del calcio. E poi, il calcio vive di chiacchiere. Non si può rinunciare al bar sport, sarebbe come cancellare una fetta della nostra storia”. Biscardi s’era spinto ai confini del tifo e naturalmente anche della realtà quando disse che analizzare gli episodi di una partita “è un diritto per ogni tifoso”. Di più, di più. “Un attestato di democrazia”. Italiani, popolo di contestatori. Moviolisti, penaltysti, rabdomanti d’area di rigore. L’arte della polemica è il profumo della vita. O almeno di certi, lucenti profondissimi attimi tra la domenica sera e il lunedì. Ne troverete conferma in un tour non organizzato nei budelli della Capitale proprio in queste ore. Lì, dove l’eterno scontro tra Roma e Lazio regna. Ma dove l’immortalità gloriosa per un ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Aldo, Aldo quanta ragione avevi tu: “Laè il sale del calcio. E poi, il calcio vive di chiacchiere. Non si può rinunciare al bar sport, sarebbe come cancellare una fetta della nostra storia”. Biscardi s’era spinto ai confini del tifo e naturalmente anche della realtà quando disse che analizzare gli episodi di una partita “è un diritto per ogni tifoso”. Di più, di più. “Un attestato di democrazia”. Italiani, popolo di contestatori. Moviolisti, penaltysti, rabdomanti d’area di rigore. L’arte dellaè il profumo della vita. O almeno di certi, lucenti profondissimi attimi tra la domenica sera e il. Ne troverete conferma in un tour non organizzato nei budelli della Capitale proprio in queste ore. Lì, dove l’eterno scontro traregna. Ma dove l’immortalità gloriosa per un ...

Fedez : L’ho fatto solo per voi del Twitter eh. Poi non dite che non vi voglio bene ??? - GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - lapoelkann_ : “Si ma loro…”. Non giustifica nulla. Ed i giornali che mettono la notizia come apertura sono pastori della discordi… - Failbetter6 : RT @MPSkino: Il vicequestore non ha solo espresso un'opinione ma ha incitato a disobbedire alla legge e, per questo lusso, avrebbe dovuto p… - Silvia_Mio86 : RT @rajonee09: Non abbiamo un solo calciatore in squadra che tecnicamente si avvicina a Paulo Dybala. Ed è grave come cosa. -