Non si ferma la lava alle Canarie. Altre case sepolte, oltre 6mila evacuati (Di lunedì 27 settembre 2021) Il vulcano Cumbre Vieja sull'Isola di Palma, alle Canarie, ha iniziato a eruttare il 19 settembre. In otto giorni, secondo il Dipartimento di Sicurezza Nazionale spagnolo, oltre 190 ettari e 500 case sono state distrutte dalla lava e più di 6 mila persone sono state evacuate. Tra gli edifici sepolti – secondo Efe – ci sono anche la chiesa e il centro sanitario del paese. Nelle ultime ore, autorità ed esperti di vulcanologia hanno osservato che il flusso di lava espulsa verso la costa si è ravvivato e ieri sera la colata era già arrivata a 1,6 chilometri dal mare, dopo aver travolto diverse case della località di Todoque. Secondo l'Istituto di Vulcanologia delle Canarie, se la lava raggiungesse il mare porterebbero formarsi "colonne di ...

