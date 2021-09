Non era Daniele Potenzoni l’uomo visto sulla Nettunense: nuovo appello del papà (Di lunedì 27 settembre 2021) Non era Daniele Potenzoni l’uomo avvistato sulla Nettunense qualche giorno fa. La persona che è stata fotografata da un auto trasportatore che però non si è fermato a chiedere nulla alla persona che pensava fosse Daniele, non era il ragazzo scomparso da Roma. Se lo avesse fatto, probabilmente avrebbe scoperto che non era Daniele, visto che non parla neppure l’italiano. La persona che è stata poi rintracciata dalle forze dell’ordine, ha mostrato i suoi documenti e si è scoperto che non ha nulla a che fare con il ragazzo milanese scomparso un maledetto giorno da Roma. Una segnalazione che aveva fatto ben sperare la famiglia di Daniele Potenzoni. Oggi papà Francesco, nello studio di Storie Italiane ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 settembre 2021) Non eraavvistatoqualche giorno fa. La persona che è stata fotografata da un auto trasportatore che però non si è fermato a chiedere nulla alla persona che pensava fosse, non era il ragazzo scomparso da Roma. Se lo avesse fatto, probabilmente avrebbe scoperto che non erache non parla neppure l’italiano. La persona che è stata poi rintracciata dalle forze dell’ordine, ha mostrato i suoi documenti e si è scoperto che non ha nulla a che fare con il ragazzo milanese scomparso un maledetto giorno da Roma. Una segnalazione che aveva fatto ben sperare la famiglia di. OggiFrancesco, nello studio di Storie Italiane ...

