No vax, un Covid party per contagiarsi ed evitare il vaccino. Ma finiscono in terapia intensiva (Di lunedì 27 settembre 2021) Un party organizzato appositamente per contrarre l'infezione, ottenere l'immunità naturale ed evitare di ricevere il . È la folle idea che ha avuto un folto gruppo di canadesi. Il risultato è che ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Unorganizzato appositamente per contrarre l'infezione, ottenere l'immunità naturale eddi ricevere il . È la folle idea che ha avuto un folto gruppo di canadesi. Il risultato è che ...

Advertising

ladyonorato : Caro ?@corradoformigli?, come vedi il #greenpass e il vax non garantiscono protezione né dal contagio né da ricover… - Agenzia_Ansa : No vax muore nel Pavese, aveva cercato di curarsi a casa #ANSA - MediasetTgcom24 : Padova, l'anestesista simbolo della lotta al Covid sospeso perché no vax #COVID - Marxtrixx : 'Per la gioia dei picchiatelli no vax' e aggiungiamo noi 'no green pass' Libberali a spese nostre Forse è Pfizer,… - apsassano : Perché chi non è vaccinato infetta molto di più -