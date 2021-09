No-vax? "Pensavo fossero simpatici, poi ho visto il loro corteo...": la radiografia degli anti-siero (Di lunedì 27 settembre 2021) Ma quanto è vero che bisogna conoscere prima di giudicare! Io per i manifestanti contro la cosiddetta dittatura sanitaria provavo una sorta di simpatia: fino a ieri. Mi stavano simpatici perché ho sempre pensato che un po' di contestazione del potere non fa mai male; e poi perché, tra i provvedimenti presi a contrasto dell'epidemia, alcuni sono irragionevoli. Quindi mi compiacevo del fatto che ci fosse non dico rivolta, ma almeno qualche testimonianza di pubblico dissenso verso una gestione che si pretende perfetta e tratta da eretico chiunque non s' inchini alla signoria delle siringhe e all'onnipotenza del green pass. E avrei continuato a pensarla così se l'altra sera non mi fosse capitato d'assistere al corteo poi finito a far casino sotto la Madonnina, a Milano. In compagnia della mia cagnolona, me ne stavo tranquillo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Ma quanto è vero che bisogna conoscere prima di giudicare! Io per i manifestcontro la cosiddetta dittatura sanitaria provavo una sorta di simpatia: fino a ieri. Mi stavanoperché ho sempre pensato che un po' di contestazione del potere non fa mai male; e poi perché, tra i provvedimenti presi a contrasto dell'epidemia, alcuni sono irragionevoli. Quindi mi compiacevo del fatto che ci fosse non dico rivolta, ma almeno qualche testimonianza di pubblico dissenso verso una gestione che si pretende perfetta e tratta da eretico chiunque non s' inchini alla signoria delle siringhe e all'onnipotenza del green pass. E avrei continuato a pensarla così se l'altra sera non mi fosse capitato d'assistere alpoi finito a far casino sotto la Madonnina, a Milano. In compagnia della mia cagnolona, me ne stavo tranquillo ...

