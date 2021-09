No time to Die: in vacanza come l’agente segreto più famoso al mondo (Di lunedì 27 settembre 2021) Inizia a Londra e finisce sul Lago di Como 00-experience un viaggio di 3 settimane che dà la possibilità di interpretare James Bond in un’epica vacanza europea da quasi 70.000 euro attraverso 4 quattro paesi e 7 città. L’itinerario include viaggi in jet privati, soggiorni in splendidi hotel a 5 stelle, viaggi in supercar di lusso e pasti preparati da chef stellati Michelin. C’è anche una troupe cinematografica professionale per aiutarti a trasformare le tue avventure nel tuo film di Bond personale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Inizia a Londra e finisce sul Lago di Como 00-experience un viaggio di 3 settimane che dà la possibilità di interpretare James Bond in un’epica vacanza europea da quasi 70.000 euro attraverso 4 quattro paesi e 7 città. L’itinerario include viaggi in jet privati, soggiorni in splendidi hotel a 5 stelle, viaggi in supercar di lusso e pasti preparati da chef stellati Michelin. C’è anche una troupe cinematografica professionale per aiutarti a trasformare le tue avventure nel tuo film di Bond personale.

