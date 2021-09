No, questi camionisti non stanno manifestando contro il green pass (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 25 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una carovana di camion percorrere lentamente la strada di una città. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Si incomincia a bloccare per green pass». Il riferimento è alla protesta dei camionisti organizzata per lunedì 27 settembre contro l’estensione del green pass. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non c’entrare con l’organizzazione dell’eventuale sciopero e di non aderire all’evento. Il post oggetto della nostra verifica è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video in realtà non mostra dei camion che iniziano a bloccare il traffico per protestare contro il green ... Leggi su facta.news (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 25 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una carovana di camion percorrere lentamente la strada di una città. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Si incomincia a bloccare per». Il riferimento è alla protesta deiorganizzata per lunedì 27 settembrel’estensione del. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non c’entrare con l’organizzazione dell’eventuale sciopero e di non aderire all’evento. Il post oggetto della nostra verifica è un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video in realtà non mostra dei camion che iniziano a bloccare il traffico per protestareil...

Advertising

sonocarl : Io lì vedo questi camionisti chi non ci crede non ci vede oppure ascolta Raimerda e merdiaset o giornali che fanno… - marcod64663391 : RT @PrvaZylm: #scioperocamionisti #27settembre #NoGreenPass Questi eroi stanno bloccando in tutta Italia! ?? E il prossimo passo (già iniz… - IlariaDebbia : RT @PrvaZylm: #scioperocamionisti #27settembre #NoGreenPass Questi eroi stanno bloccando in tutta Italia! ?? E il prossimo passo (già iniz… - MoroniMirna : RT @actarus1070: Fantastico Smettiamo di guardare questi servi schifosi #camionisti - Mariodarkmatter : RT @MastriTina: #camionisti Una protesta più idiota e pericolosa non poteva essere concepita. Cosa accadrebbe se a causa di una lunga fila… -