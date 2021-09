No Green pass, vicequestore Roma: “Non penso di meritare tutte queste attenzioni” (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua la polemica intorno alla Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore della Polizia di Stato che preso la parola dal palco dei No Green pass a piazza San Giovanni a Roma. Dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un post su Facebook la funzionaria ha commentato: “Io non penso di meritare tutte queste attenzioni… Ho solo detto che ho giurato sulla Costituzione e intendo rispettare quel giuramento… Io non guardo la televisione, ma gli amici mi inviano ciò che stanno dicendo di me… Addirittura il tg di Rai uno… che dire? Che io ringrazio con tutto il cuore tutte le migliaia di persone che mi stanno contattando”. “Abbiate pazienza, prima o poi, riuscirò a leggere e a rispondere a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 settembre 2021) Continua la polemica intorno alla Nunzia Alessandra Schilirò, ladella Polizia di Stato che preso la parola dal palco dei Noa piazza San Giovanni a. Dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, in un post su Facebook la funzionaria ha commentato: “Io nondi… Ho solo detto che ho giurato sulla Costituzione e intendo rispettare quel giuramento… Io non guardo la televisione, ma gli amici mi inviano ciò che stanno dicendo di me… Addirittura il tg di Rai uno… che dire? Che io ringrazio con tutto il cuorele migliaia di persone che mi stanno contattando”. “Abbiate pazienza, prima o poi, riuscirò a leggere e a rispondere a ...

