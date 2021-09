No Green pass, vice questore Roma: “Delusa, mi indicano come terrorista” (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Green pass obbligatorio “viola gli articoli della prima parte della Costituzione. E se una legge è illegittima ho il dovere di dirlo proprio perché sono una rappresentante dello Stato. Sono una poliziotta. Non ho commesso alcun reato”. Lo dice in un’intervista a Repubblica Nunzia Alessandra Schilirò, la vicequestore di Roma finita al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni dal palco della manifestazione No pass di San Giovanni. Ieri è tornata a lavoro, alla Criminalpol. “Alcuni colleghi non mi salutano più, mi vedono come un mostro. Per altri sono un’eroina. Non mi sento né l’uno, né l’altra”, spiega lei. In ogni caso, “incolparmi degli scontri è pura fantascienza”, perché “non ho foraggiato alcun atteggiamento di violenza”. Lo sa che rischia il posto per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilobbligatorio “viola gli articoli della prima parte della Costituzione. E se una legge è illegittima ho il dovere di dirlo proprio perché sono una rappresentante dello Stato. Sono una poliziotta. Non ho commesso alcun reato”. Lo dice in un’intervista a Repubblica Nunzia Alessandra Schilirò, ladifinita al centro delle polemiche dopo le sue dichiarazioni dal palco della manifestazione Nodi San Giovanni. Ieri è tornata a lavoro, alla Criminalpol. “Alcuni colleghi non mi salutano più, mi vedonoun mostro. Per altri sono un’eroina. Non mi sento né l’uno, né l’altra”, spiega lei. In ogni caso, “incolparmi degli scontri è pura fantascienza”, perché “non ho foraggiato alcun atteggiamento di violenza”. Lo sa che rischia il posto per ...

