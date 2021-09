Nissan Townstar | nuovo furgone compatto | sarà anche elettricoHDblog it

(Di lunedì 27 settembre 2021)rinnova la gamma di veicoli commerciali leggeri: ciun modello elettrico.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

BENZINA O ELETTRICO Il nuovoè sviluppato sulla piattaforma CMF - CD ed è il primo modello europeo diad essere dotato del nuovo logo del costruttore. Visto il target della clientela ...Tutta la gamma di LCVè coperta da garanzia paneuropea di 5 anni .EV " Scheda Tecnica Capacità della batteria (reale) 44 kWh Potenza massima 90kW (122CV) Coppia massima 245 Nm ...Nissan ha annunciato il rinnovo della gamma di veicoli commerciali leggeri. Il costruttore rafforza la sua presenza nel segmento dei grandi furgoni con Interstar (ex NV400). Abbiamo poi Primastar (ex ...Dopo il successo di e-NV200, il nuovo Townstar elettrico accresce l’impegno di Nissan nella guida a emissioni zero ...