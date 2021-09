NFL 2021-2022 3a settimana | i Rams fermano Brady ed i Buccaneers | vincono Packers | Bills | Raiders | Titans e Ravens

(Di lunedì 27 settembre 2021) La terzadella NFLregala conferme, spettacolo, qualche sorpresa e alcuni record. Nella AFC, per esempio, cadono di nuovo i Kansas City Chiefs (che informano anche di un malore a fine partita per coach Reid), mentreancora Las Vegas, Buffalo, Tennesseee Baltimore. Nella NFC, invece, continua il percorso netto degli Arizona Cardinals e dei Los Angeleschela corsa dei Tampa Bay, mentre nel match più spettacolare dell’anno, i Green Baypassano in casa dei San Francisco 49ers con un pazzesco ultimo drive. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella Week 3. I MATCH DELLA TERZA ...

SEGNALAZIONI SKY 26 SETTEMBRE - 2 OTTOBRETHE EQUALIZER Dal 1°ottobre alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW Fra i tanti ... e Jerry Rice, detentore di vari record nella, sono ...... causa Covid - ha voluto rendere omaggio ai Green Bay Packers, terza più vecchia franchigia dellacon sede a Green Bay, in Wisconsin. Con i golfisti del team Europe che hanno poi lanciato i ...Tucker è nella storia dell’NFL. Grazie al suo kick, a tre secondi dalla fine, i Ravens hanno battuto i Lions in volata (19-17) ma, soprattutto, il kicker di Baltimore ha stabilito un primato NFL. Ha s ...La terza settimana della NFL 2021-2022 regala conferme, spettacolo, qualche sorpresa e alcuni record. Nella AFC, per esempio, cadono di nuovo i Kansas City Chiefs (che informano anche di un malore a ...