Netflix, ecco il film Sotto la luna di Amalfi: riprese in Costiera (Di lunedì 27 settembre 2021) Sotto la luna di Amalfi: il nuovo film Netflix (sequel di "Sotto il sole di Riccione") ha come splendide location le bellezze della Costiera Amalfitana (come Villa Rufolo a Ravello). Set in Costiera Amalfitana per il nuovo film Netflix, intitolato Sotto la luna di Amalfi, diretto da Martina Pastori, scritto da Enrico Vanzina e prodotto

