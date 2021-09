Nemmeno gli animali al sicuro con i Talebani: ecco il vero volto delle bestie (Di lunedì 27 settembre 2021) Da quando Kabul è finita, nuovamente, in mano ai Talebani è un susseguirsi di declami altisonanti circa un presunto cambiamento del regime e di immagini rubate che smascherano l’ipocrisia di queste parole. Le ultime immagini dall’Afghanistan seguono la legge dell’incoerenza narrativa, che porta allo straniamento del lettore: così se da una parte i soldati del regime vengono fotografati mentre si rilassano in mezzo alle famiglie con i propri bambini, dall’altra vengono criticati perché abusano il leone dello zoo di Kabul, simbolo dell’intera città. LEGGI ANCHE => “Il taglio delle mani è necessario”: le parole terrificanti del capo dei Talebani. Ripartono… Le accuse contro i Talebani Dovevano essere di istanza di guardia e invece hanno lanciato pietre all’animale, queste le accuse, non le sole, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 27 settembre 2021) Da quando Kabul è finita, nuovamente, in mano aiè un susseguirsi di declami altisonanti circa un presunto cambiamento del regime e di immagini rubate che smascherano l’ipocrisia di queste parole. Le ultime immagini dall’Afghanistan seguono la legge dell’incoerenza narrativa, che porta allo straniamento del lettore: così se da una parte i soldati del regime vengono fotografati mentre si rilassano in mezzo alle famiglie con i propri bambini, dall’altra vengono criticati perché abusano il leone dello zoo di Kabul, simbolo dell’intera città. LEGGI ANCHE => “Il tagliomani è necessario”: le parole terrificanti del capo dei. Ripartono… Le accuse contro iDovevano essere di istanza di guardia e invece hanno lanciato pietre all’animale, queste le accuse, non le sole, ...

