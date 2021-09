Nel Parlamento tedesco arrivano anche due trans. L’Italia nel 2006 fece da apripista con Luxuria (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la prima volta nella storia della Germania in Parlamento ci saranno anche due trans. Nati maschi all’anagrafe, i due rappresentanti transgender, Nyke Slawik e Tessa Ganserer, hanno infatti conquistato il seggio e faranno parte del nuovo Bundestag.“Follia! Ancora non ci credo. Ma con questo storico risultato elettorale entrerò a far parte del prossimo Bundestag“, ha commentato la 27enne Slawik (la prima da sinistra nella foto) su Twitter. “Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e votato verde”, ha aggiunto, precisando di aver “ricevuto congratulazioni dalla Polonia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Il nostro successo elettorale ha raggiunto il mondo intero. Spero che oggi possiamo aprire un nuovo capitolo di autodeterminazione in politica e porre fine agli anni di accondiscendenza nei ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) Per la prima volta nella storia della Germania inci sarannodue. Nati maschi all’anagrafe, i due rappresentantigender, Nyke Slawik e Tessa Ganserer, hanno infatti conquistato il seggio e faranno parte del nuovo Bundestag.“Follia! Ancora non ci credo. Ma con questo storico risultato elettorale entrerò a far parte del prossimo Bundestag“, ha commentato la 27enne Slawik (la prima da sinistra nella foto) su Twitter. “Grazie, grazie, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e votato verde”, ha aggiunto, precisando di aver “ricevuto congratulazioni dalla Polonia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Il nostro successo elettorale ha raggiunto il mondo intero. Spero che oggi possiamo aprire un nuovo capitolo di autodeterminazione in politica e porre fine agli anni di accondiscendenza nei ...

