Nations League | giovedì i convocati di Mancini per le Final Four

Roberto Mancini, giovedì 30 settembre, diramerà la lista dei giocatori convocati per le Final Four della Nations League. L'Italia sarà impegnata mercoledì 6 ottobre nella semifinale contro la Spagna, mentre il giorno seguente, a Torino, si disputerà l'incontro tra Francia e Belgio. La Finale è poi in programma domenica 10 ottobre ancora a San Siro, mentre la Finale per il terzo e quarto posto verrà disputata nel pomeriggio all'Allianz Stadium. In occasione dell'atto Finale del torneo, torna "Casa Azzurri", che verrà ospitata allo "Spirit de Milan", un ex stabilimento industriale adibito alla produzione di cristallerie. Una zona che in quei giorni sarà quindi interamente dedicata alla Nazionale.

