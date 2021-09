Napoli-Spartak Mosca: formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 settembre 2021) Giovedì 30 Settembre 2021 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:45 si disputerà la partita Napoli-Spartak Mosca di Europa League. Con una vittoria il Napoli farebbe un passo importante verso la qualificazione avendo già pareggiato in Inghilterra all’esordio. Potrebbe puntare anche ad accedere al primo posto ma non dovrà abbassare la guardia contro lo Spartak che vuole ripartire dalla sconfitta sempre all’esordio. Galatasaray – Lazio, Europa League: in tv e formazioni Napoli-Spartak Mosca: probabili formazioni Napoli (4-2-3-1): Ospina, Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Rui, Demme, Anguissa, Lozano, Elmas, Insigne, Osimhen. Indisponibili: Ghoulam, Lobotka. Spartak ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Giovedì 30 Settembre 2021 nello Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18:45 si disputerà la partitadi Europa League. Con una vittoria ilfarebbe un passo importante verso la qualificazione avendo già pareggiato in Inghilterra all’esordio. Potrebbe puntare anche ad accedere al primo posto ma non dovrà abbassare la guardia contro loche vuole ripartire dalla sconfitta sempre all’esordio. Galatasaray – Lazio, Europa League: in tv e: probabili(4-2-3-1): Ospina, Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Rui, Demme, Anguissa, Lozano, Elmas, Insigne, Osimhen. Indisponibili: Ghoulam, Lobotka....

