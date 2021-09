Napoli primo in classifica – Corriere dello Sport: “C’è un grande merito di Spalletti” (Di lunedì 27 settembre 2021) Luciano Spalletti condottiero del Napoli, si è definito così l’allenatore azzurro che ha portato la squadra al primo posto in Serie A. L’arrivo di Spalletti sulla panchina partenopea ha cambiato le carte in tavolo. La squadra impaurita e distratta di Gattuso ha lasciato posto a giocatori convinti dei propri mezzi capaci di reagire alle difficoltà. Corriere dello Sport dà un grande merito a Spalletti e scrive: “Ma una sottolineatura riguarda il tecnico che ha cambiato l’anima di questa squadra, sguainandola come una pelle e rivoltandola all’incontrario: rimane tutto il talento degli azzurri in una corteccia più dura. Questo carattere meriterà prove più severe, come quella di giovedì contro lo Spartak e, soprattutto, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021) Lucianocondottiero del, si è definito così l’allenatore azzurro che ha portato la squadra alposto in Serie A. L’arrivo disulla panchina partenopea ha cambiato le carte in tavolo. La squadra impaurita e distratta di Gattuso ha lasciato posto a giocatori convinti dei propri mezzi capaci di reagire alle difficoltà.dà une scrive: “Ma una sottolineatura riguarda il tecnico che ha cambiato l’anima di questa squadra, sguainandola come una pelle e rivoltandola all’incontrario: rimane tutto il talento degli azzurri in una corteccia più dura. Questo carattere meriterà prove più severe, come quella di giovedì contro lo Spartak e, soprattutto, ...

