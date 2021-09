Napoli | Maresca contro Gomorra | “Racconto parziale e diseducativo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Quotidianamente vediamo nella realtà episodi di violenza e criminalità, evito di guardare quelle rappresentazioni in tv.deve essere raccontata anche per le cose belle e quando si narra la criminalità organizzata, vorrei che si parlasse anche della parte sana della città“. Catello, candidato sindaco diper il centrodestra, ospite a “The Breakfast Club“, su Radio Capital, prende posizionela serie tvdi cui sta per essere trasmessa l’ultima stagione. “In città – afferma il pm in aspettativa – ci sono molti poliziotti, finanzieri, carabinieri ma anche tante persone che si impegnanoil crimine organizzato. Quella diè una rappresentazione ...