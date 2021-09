Napoli, Ferlaino: «Insigne ama città, troveranno accordo per rinnovo» (Di lunedì 27 settembre 2021) “Il rinnovo di Insigne? De Laurentiis è molto bravo, sono certo che riuscirà a risolvere questa situazione. I contratti scadono ma penso che alla fine troveranno un accordo. Insigne ama Napoli e non credo vogli andarsene”. Così Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli dello scudetto, a La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Stagione di transizione per la Juve di Allegri? Ci sta anche il mercato autunnale. Alla Juventus manca ora Cr7 ma ha fatto gli stessi gol dell’anno scorso. Gli manca un uomo gol ed è un problema ma lo potrebbe trovare con il mercato autunnale. Adesso però anche la difesa prende gol, ha probabilmente troppi anni”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) “Ildi? De Laurentiis è molto bravo, sono certo che riuscirà a risolvere questa situazione. I contratti scadono ma penso che alla fineunamae non credo vogli andarsene”. Così Corrado, ex presidente deldello scudetto, a La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento. “Stagione di transizione per la Juve di Allegri? Ci sta anche il mercato autunnale. Alla Juventus manca ora Cr7 ma ha fatto gli stessi gol dell’anno scorso. Gli manca un uomo gol ed è un problema ma lo potrebbe trovare con il mercato autunnale. Adesso però anche la difesa prende gol, ha probabilmente troppi anni”, ha aggiunto.

