Napoli, difesa blindata: Spalletti ha un ‘segreto’ (Di lunedì 27 settembre 2021) difesa blindata per il Napoli di Luciano Spalletti: due i gol subiti in campionato, da tre match la squadra azzurra non subisce reti. La formazione partenopea sembra aver registrato la retroguardia, anche se in Europa League ha incassato due reti dal Leicester. Eppure in Serie A la difesa sembra un vero e proprio bunker: 0-4 Udinese-Napoli. 0-4 Sampdoria-Napoli. 2-0 Napoli-Cagliari. I numeri nel calcio hanno sempre un loro perché ed avere la migliore difesa del campionato aiuta moltissimo. Non prenderle significa che a volte basta anche un gol per portare i tre punti a casa. In questo momento, dopo sei giornate di campionato, il Napoli ha la migliore difesa di tutto il campionato. Sono solo due i ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 settembre 2021)per ildi Luciano: due i gol subiti in campionato, da tre match la squadra azzurra non subisce reti. La formazione partenopea sembra aver registrato la retroguardia, anche se in Europa League ha incassato due reti dal Leicester. Eppure in Serie A lasembra un vero e proprio bunker: 0-4 Udinese-. 0-4 Sampdoria-. 2-0-Cagliari. I numeri nel calcio hanno sempre un loro perché ed avere la miglioredel campionato aiuta moltissimo. Non prenderle significa che a volte basta anche un gol per portare i tre punti a casa. In questo momento, dopo sei giornate di campionato, ilha la miglioredi tutto il campionato. Sono solo due i ...

